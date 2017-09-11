Туристический поток и доходы от турбизнеса в столице растут

Поток туристов в Москву за последние семь лет вырос на 37 процентов. Такие данные представили в столичном департаменте торговли. Серьезные доходы в бюджет по традиции ждут от Дня города.

В прошлом году праздник в столице посетили 10 миллионов человек, что принесло московской экономике 44 миллиарда рублей. Как отметили в мэрии, интерес гостей полностью оправдал деньги, потраченные на торжества. Каждый вложенный рубль фактически принес два рубля налоговых доходов. Всего в прошлом году столицу посетили 17,5 миллиона человек. С учетом расходов на проживание, покупки, посещение кафе, концертов, музеев и спектаклей они в сумме потратили 486 миллиардов рублей. Подробности смотрите в сюжете телеканала "Москва 24".