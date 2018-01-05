Финальный сезон "Игры престолов" выйдет в 2019 году

Фанатам "Игры престолов" придется ждать финального сезона до 2019 года. Об этом сообщается на сайте телеканала-производителя. Уже известно, что сезон будет состоять из шести эпизодов, и создатели сериала снимут несколько версий финала. Таким образом они пытаются защититься от утечек. В августе прошлого года хакеры украли сценарии еще не вышедших в эфир серий и требовали от производителей до 15 миллионов долларов в биткоинах. А поклонникам сериала рассылали письма со спойлерами, в которых содержался вирус. Седьмой эпизод саги стал рекордным по количеству просмотров. Его увидели 16,5 миллионов человек.