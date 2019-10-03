03 октября 2019, 07:15Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 нарушил правила посадки – СК
Следственный комитет предъявил обвинение командиру экипажа самолета SSJ 100 Денису Евдокимову по делу о катастрофе в аэропорту Шереметьево. Тогда самолет загорелся во время приземления, погиб 41 человек.
Пилот нарушил правила посадки, поэтому самолет начал разрушаться и возник пожар, считает следствие. Евдокимов находится под подпиской о невыезде, вину он не признает. Расследование продолжается.