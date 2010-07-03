Британка умерла от инфаркта после комментариев матери в соцсети

Фото: соцсети

Жительница Великобритании Шабина Миа получила инфаркт и скончалась, увидев гневные комментарии от матери под видео в Facebook, передает РИА Новости.

Уточняется, что британка записала ролик из цирка и выложила его. Ее мать хотела поставить под записью лайк, но случился сбой, и под постом появилось сердитое эмодзи. Женщина попыталась его убрать, но вместо этого продублировала отзыв много раз.

Шабина разозлилась, заблокировала мать в соцсетях и перестала отвечать на звонки. По словам матери, такую реакцию у дочери вызвали диабет и депрессия.

На следующий день женщина пришла поговорить с Шабиной лично, но обнаружила ее мертвой. Врачи констатировали смерть от сердечного приступа.

Ранее сообщалось, что испанская балерина Дайана Андреас Ривера получила два месяца тюрьмы за избиение полицейских в лондонском аэропорте Хитроу. Танцовщице также запретили выступать в течение года после освобождения.

Инцидент произошел несколько дней назад. Девушка была сильно пьяна, сотрудники правоохранительных органов попросили ее покинуть здание, та отказалась, возник конфликт, закончившийся потасовкой.