Британка умерла от инфаркта после комментариев матери в соцсети

Жительница Великобритании Шабина Миа получила инфаркт и скончалась, увидев гневные комментарии от матери под видео в Facebook, передает РИА Новости.
Уточняется, что британка записала ролик из цирка и выложила его. Ее мать хотела поставить под записью лайк, но случился сбой, и под постом появилось сердитое эмодзи. Женщина попыталась его убрать, но вместо этого продублировала отзыв много раз.
Шабина разозлилась, заблокировала мать в соцсетях и перестала отвечать на звонки. По словам матери, такую реакцию у дочери вызвали диабет и депрессия.
На следующий день женщина пришла поговорить с Шабиной лично, но обнаружила ее мертвой. Врачи констатировали смерть от сердечного приступа.
Ранее сообщалось, что испанская балерина Дайана Андреас Ривера получила два месяца тюрьмы за избиение полицейских в лондонском аэропорте Хитроу. Танцовщице также запретили выступать в течение года после освобождения.
Инцидент произошел несколько дней назад. Девушка была сильно пьяна, сотрудники правоохранительных органов попросили ее покинуть здание, та отказалась, возник конфликт, закончившийся потасовкой.
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