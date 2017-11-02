Офис организаторов финансовой пирамиды штурмовали в Москве

В Москве произвели штурм офиса организаторов финансовой пирамиды. В результате операции сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержали восемь подозреваемых в хищении денег граждан.

По некоторым данным, финансовую пирамиду организовал мужчина, уже осужденный за мошенничество и ожидающий вынесения еще одного приговора. Руководил он фирмой, как пишет пресса, прямо из-под стражи. Заработали злоумышленники более шести миллиардов рублей.

По словам полиции, клиентам предлагали вложить средства в строительные проекты под высокие проценты. Выплаты дивидендов производили за счет новых вкладчиков. От действий мошенников пострадали более 25 тысяч человек по всей стране. Возбуждено уголовное дело. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.