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"Актуальный репортаж": в Китае отменят обязательное ПЦР-тестирование для туристов

"Актуальный репортаж": в Китае отменят обязательное ПЦР-тестирование для туристов

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Количество бронирований рейсов из Китая выросло на 254% после снятия коронавирусных ограничений, сообщили СМИ. С 8 января страна отменяет для приезжающих обязательное ПЦР-тестирование. Результаты анализа нужны, но предъявить их просят до поездки.

Тем временем многие государства, наоборот, вводят ограничения для тех, кто прибывает из Китая. Можно ли в данный момент въехать в Пекин и другие города? Не будет ли опасным такое путешествие? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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