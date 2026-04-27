Подтверждение родства теперь требуется для визы в Японию

Визовый центр посольства Японии в Москве ужесточил правила приема и проверки документов. Теперь требуется предоставить больше бумаг, в том числе подтверждение родства для поездок с родственниками. Людям приходится запрашивать новые справки и перезаписываться, из-за чего заявки на визу рассматривают дольше.

Срок рассмотрения заявок может достигать трех недель. Приложить документ к основному пакету позже не получится. Визовый центр также запрашивает у индивидуальных предпринимателей выписку из Единого госреестра ИП. Эксперты советуют обращаться к туроператорам, чтобы не потерять время.

В 2025 году Японию посетили почти 200 тысяч россиян.