Москвичам назвали способ добраться до Сочи

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "7 кругов Адлера". В ней телезрителям рассказывают, как можно добраться до самых популярных туристических городов и курортов и сколько это стоит.

Из Москвы до Сочи на самолете можно добраться за 4 часа. Стоимость билетов начинается от 4,9 тысячи рублей.

На поезде время в пути составит 22 часа и 38 минут, билет обойдется в 2,8 тысячи рублей. На машине дорога займет 29 часов. За бензин придется отдать 6,5 тысячи рублей в один конец. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.



