Через десять дней россияне смогут улететь еще в 5 стран. Это Исландия, Мальта, Мексика, Португалия и Саудовская Аравия.

Также увеличится количество регулярных рейсов в Южную Корею, Финляндию и Японию. Но туроператоры советуют не торопиться с покупкой билетов. Исландия, Мальта и Португалия входят в шенгенскую зону, которая закрыта для туристов из России. Исключение, как мы уже рассказали, сделала пока только Греция.

А в Саудовской Аравии придется отсидеть неделю на карантине. И только в Мексике нет ограничений. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.