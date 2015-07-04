Готовы ли москвичи помочь иностранцам в столице

Туристы смогут узнать об истории Москвы еще на борту самолета. Ряд российских авиакомпаний разместят на бортах своих лайнеров информацию о навигационно-туристическом веб-проекте "Узнай Москву". Информация, которая будет доступна прилетающим в столицу туристам, включает в себя описание различных памятников, включая не самые известные. Кроме того, мобильное приложение позволит построить определенные исторические маршруты по местам столицы еще в процессе полета. Корреспонденты телеканала "Москва 24" проверили, готовы ли москвичи помочь иностранцам без гаджетов.