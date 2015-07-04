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04 июля 2015, 09:15

Общество

Готовы ли москвичи помочь иностранцам в столице

Готовы ли москвичи помочь иностранцам в столице

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Туристы смогут узнать об истории Москвы еще на борту самолета. Ряд российских авиакомпаний разместят на бортах своих лайнеров информацию о навигационно-туристическом веб-проекте "Узнай Москву". Информация, которая будет доступна прилетающим в столицу туристам, включает в себя описание различных памятников, включая не самые известные. Кроме того, мобильное приложение позволит построить определенные исторические маршруты по местам столицы еще в процессе полета. Корреспонденты телеканала "Москва 24" проверили, готовы ли москвичи помочь иностранцам без гаджетов.
туризм туристы новости помощь Светлана Милорадова Карина Горобец
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