Проблему пробок в Подмосковье решат с помощью строительства развязок

Проблему заторов в Подмосковье решат с помощью строительства новых развязок, расширения вылетных магистралей и открытия наземного метро.

О решении транспортных проблем в столичном регионе рассказал исполняющий обязанности губернатора Подмосковья Андрей Воробьев. В интервью газете "Известия" он сообщил, что на строительство наземного метро будет направлено порядка 240 миллиардов рублей. Переполненные перроны ближайшего Подмосковья заменят на комфортабельные транспортные узлы, чтобы жители могли сесть в новый, удобный вагон и доехать до Третьего транспортного кольца. По замыслу, первая линия будет запущена уже в 2015 году. 10 самых крупных городов Подмосковья свяжет наземное метро.