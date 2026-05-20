На Павелецком направлении приводят в порядок вагоны после вандализма

На Павелецком направлении Московской железной дороги восстанавливают вагоны, поврежденные вандалами. Поезд с разбитыми стеклами и разрисованными фасадами отцепляют от линии и отправляют в депо "Домодедово".

Ведущий инженер Московской дирекции моторвагонного подвижного состава Илья Мишулин сообщил, что с начала года на Павелецком направлении было повреждено 1 600 диванов, закрашено граффити снаружи 720 вагонов, разбито и заменено 540 стекол.

