Максим Ликсутов и Владимир Машков оценили новшества столичного метро

В метро спустились и.о. заместителя мэра Москвы Максим Ликсутов и актер Владимир Машков. Они прогулялись по вестибюлям и оценили новшества московского метрополитена.

Таких пассажиров, да еще и вместе, в московском метро встретишь нечасто. Неспешно прокатиться на экскалаторе и понаблюдать за жизнью подземки изнутри и Максим Ликсутов и Владимир Машков могут только в выходной, в будни просто не хватает времени. Впрочем, как вспоминает Владимир Машков, несколько десятилетий назад метрополитен был для него не только средством передвижения, но и временной гостиницей.

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