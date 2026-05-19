В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 19 мая

Наиболее плотное движение 19 мая наблюдают на Ленинградском, Дмитровском шоссе и на Волгоградском проспекте в сторону центра Москвы, сообщила ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Днем локальные затруднения ожидаются на МКАД в районе Варшавского и Ленинградского шоссе, на эстакадах ТТК, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Вечером возможны затруднения на радиальных трассах по направлению в область. Движение могут осложнить дорожные работы на шоссе Энтузиастов в районе станции метро "Авиамоторная" и на МКАД в районе Новорязанского шоссе, а также аварии на магистралях при выезде из города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.