Загруженность московских дорог утром 14 мая составила 4 балла

Общая интенсивность движения на дорогах Москвы утром 14 мая составила 4 балла. Об этом рассказала ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Наиболее плотный транспортный поток наблюдается на Ярославском и Ленинградском шоссе в сторону центра. Днем локальные затруднения возможны на МКАД в районе Ленинградского шоссе, на эстакадах ТТК, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Вечером возможны заторы на радиальных трассах по направлению в область. На движение могут повлиять дорожные работы на МКАД в районе Варшавского шоссе, а также аварии на выездах из города.

