В центре Москвы ограничат движение трамваев 16 мая

В субботу, 16 мая, в центре Москвы остановят движение трамваев из-за эстафеты и мотофестиваля. Ограничения будут действовать с 06:30 до 14:00.

Трамваи Т1 и Т2 будут ходить по измененным маршрутам в объезд центра. Маршрут А проследует от МЦД Калитники через Павелецкий вокзал и метро "Тульская" до Серпуховского Вала. Вместо части трамваев запустят дополнительный автобус 913т.

Для поездок по городу пассажирам рекомендуют пользоваться метро и автобусами.