Санитайзеры начали убирать со станций метро Москвы, МЦК и МЦД

Санитайзеры начали убирать со станций метро, МЦК и Московских центральных диаметров. Связано это со стабилизацией эпидемиологической обстановки, заявили в департаменте транспорта.

Пассажиры почти перестали использоваться антисептиками, частота снизилась в десятки раз, следует из данных мэрии. При этом усиленную дезинфекцию транспорта и всей инфраструктуры будут проводить как и прежде. Поверхности на станциях обеззараживают каждые два часа. Вагоны – до двух раз в сутки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

