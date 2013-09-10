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10 сентября 2013, 07:15

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С 10 по 14 сентября меняется график движения некоторых троллейбусов

С 10 по 14 сентября меняется график движения некоторых троллейбусов

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В связи с проведением ремонтных работ в ночное время с 10 по 14 сентября изменится график движения троллейбусов в некоторых районах Москвы. Об этом сетевому изданию M24.ru сообщила пресс-служба "Мосгортранса". Изменения коснутся сразу нескольких маршрутов троллейбусов, движущихся от станций метро "Красногвардейская", "Лубянка", "Таганская", "Кузьминки", "Добрынинская", "Автозаводская" и "Текстильщики".
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