С 10 по 14 сентября меняется график движения некоторых троллейбусов

В связи с проведением ремонтных работ в ночное время с 10 по 14 сентября изменится график движения троллейбусов в некоторых районах Москвы. Об этом сетевому изданию M24.ru сообщила пресс-служба "Мосгортранса". Изменения коснутся сразу нескольких маршрутов троллейбусов, движущихся от станций метро "Красногвардейская", "Лубянка", "Таганская", "Кузьминки", "Добрынинская", "Автозаводская" и "Текстильщики".