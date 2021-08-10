Авиаэксперт рассказал, почему самолеты не могут летать из-за лесных пожаров

Авиакомпании несут убытки от задержки и отмены рейсов из-за лесных пожаров. Накануне рейс из Якутска в Москву переносили несколько раз. Авиаэксперт Роман Гусаров рассказал, почему самолеты не могут летать из-за лесных пожаров.

"Препятствием является сама концентрация дыма и пепла в воздухе любого двигателя, тем более авиационного. Он работает с использованием воздуха, не только топлива, но воздушно топливных смесей, а значит ему нужен чистый воздух", – сказал эксперт.

Он отметил, что попадание посторонних газов в двигатель, тем более пепла от пожаров или вулканического пепла, может привести к сбоям работы двигателя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.