10 мая, 23:15
В Москве стартовал сезон речных прогулок
В этот раз пассажиров ждут сразу несколько новинок.
Например, третий регулярный маршрут "Новоспасский – ЗИЛ" скоро продлят на 1,5 километра – до причала "Красные холмы" на Космодамианской набережной. В свою очередь, причал "Лужники" уже подготовили к запуску четвертого маршрута.
Всего же на электросудах совершили уже более 3,5 миллионов поездок с момента запуска.