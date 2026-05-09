В парке "Патриот" прошла масштабная реконструкция сражения ВОВ

В парке "Патриот" прошла масштабная историческая реконструкция, посвященная переломному сражению Великой Отечественной войны – событиям в Хальбском котле весной 1945 года. Зрители увидели реалистичную картину боя: непрерывные раскаты артиллерии, взрывы, атаки пехоты и пролеты истребителей на бреющем полете.

Организаторы уделили особое внимание исторической достоверности: сценарии готовились месяцами, а каждая деталь сражения тщательно продумывалась. Помимо реконструкции, гости познакомились с бытом солдат. Посетители могли потрогать и примерить экспонаты, например, стальной нагрудник сапера‑штурмовика.

