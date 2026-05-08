Более 7 тысяч пассажиров перевезено после сбоя в работе аэропортов на юге России

Более 7 тысяч пассажиров уже перевезли между аэропортами на юге РФ и другими регионами страны после временного сбоя в работе воздушных гаваней, расположенных в южной части России. Об этом сообщил Минтранс РФ.

Причиной приостановки работы 13 аэропортов в России стало попадание БПЛА в здание аэронавигации. Авиакомпании совместно с Минтрансом и Росавиацией составили обновленные планы полетов: из Москвы в аэропорты юга планируется выполнить 59 рейсов, а из других регионов – 158.

