Открытие участка Арбатско-Покровской линии московского метро перенесли на 12 мая

Участок Арбатско-Покровской линии московского метро откроется для пассажиров позже запланированного срока. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Участок синей ветки от "Строгино" до "Пятницкого шоссе" был закрыт с 30 апреля по причине строительства тоннеля для новой Рублево‑Архангельской линии метро. Изначально предполагалось, что работа станций будет возобновлена 9 мая, но ограничения пришлось продлить до 12 мая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

