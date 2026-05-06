06 мая, 18:30Транспорт
Автоподставщики в России заработали почти 1,5 млрд рублей за первый квартал 2026 года
Почти 1,5 миллиарда рублей заработали автоподставщики на дорогах России за первый квартал текущего года. Мошенники приобретают полисы ОСАГО, затем инсценируют мелкие аварии там, где нет видеонаблюдения.
Транспорт ремонтируют в подконтрольных мастерских за минимальную сумму, а основную часть выплат оставляют себе. За указанный период в России зафиксировано порядка 1 800 обращений в полицию по подозрению в обмане страховщиков.
