По Москве-реке запустили праздничный спецрейс для ветеранов войны

В преддверии 81-й годовщины Победы по Москве-реке от причала "Киевский" отправился первый праздничный спецрейс. На борту труженики тыла, бывшие узники концлагерей, а также горожане, награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Осажденного Севастополя" и "Осажденного Сталинграда".

Праздничные прогулки по Москве-реке для ветеранов Великой Отечественной войны стали ежегодной традицией. На бесплатный рейс гости могут взять с собой сопровождающего.

