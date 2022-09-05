5 сентября Музей транспорта Москвы провел экскурсию по хранилищу ретротехники.

В хранилище находятся более 250 экземпляров легковых и грузовых автомобилей, такси, автобусов, троллейбусов, машин городских служб, вело- и мототехника.

В музее можно увидеть представителя ранней эпохи общественного транспорта – автобус "Стандарт" ЗиС-8, который считается первым самостоятельным автобусным проектом страны.

