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04 августа 2013, 09:17

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В России отмечают День железнодорожника

В России отмечают День железнодорожника

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Сегодня, 4 августа больше миллиона человек по всей стране отмечают День железнодорожника. В честь этого события в Центральном доме культуры железнодорожников пройдет особый вечер. На нем поздравят ветеранов и отличившихся сотрудников отрасли.

Этот праздник впервые устроили в 1896 году. Ввел его министр путей сообщения Российской империи князь Михаил Хилков.

Сейчас по количеству железнодорожных путей наша страна занимает второе место в мире. А объем пассажирских перевозок по ним составляет почти половину от общего объема грузовых транспортных перевозок.
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