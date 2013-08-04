В России отмечают День железнодорожника

Сегодня, 4 августа больше миллиона человек по всей стране отмечают День железнодорожника. В честь этого события в Центральном доме культуры железнодорожников пройдет особый вечер. На нем поздравят ветеранов и отличившихся сотрудников отрасли.

Этот праздник впервые устроили в 1896 году. Ввел его министр путей сообщения Российской империи князь Михаил Хилков.

Сейчас по количеству железнодорожных путей наша страна занимает второе место в мире. А объем пассажирских перевозок по ним составляет почти половину от общего объема грузовых транспортных перевозок.