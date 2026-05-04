Водителям в России может грозить арест за обрызгивание пешеходов

Водителям в России может грозить штраф или арест за намеренное обрызгивание пешеходов из лужи. В Общественной палате сообщили, что, если автомобилист не снизил скорость перед лужей и специально облил человека водой, его действия могут квалифицировать как мелкое хулиганство.

Наказание предусматривает штраф от 500 до 1 000 рублей или административный арест до 15 суток. Чтобы привлечь нарушителя к ответственности, пострадавшему нужно зафиксировать время происшествия и номер автомобиля, а затем обратиться в полицию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.