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09 июля 2018, 17:41

Технологии

О пользе технополисов на выставке Иннопром

О пользе технополисов на выставке Иннопром

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С 9 по 12 июля в Екатеринбурге проходит "Иннопром", международная промышленная выставка, на которой обмениваются опытом и демонстрируют достижения крупнейшие мировые компании. В первый день "Иннопром" посетит премьер-министра РФ Дмитрий Медведев и представители московского правительства. Ожидаются делегации из 95 стран. В выставке примут участие 600 компаний-экспонентов. В первый же день на выставке пройдут дискуссии и встречи с участием спикеров из Южной Кореи, Японии, Франции, Германии и Алжира. Иностранные и отечественные предприниматели и промышленники будут обсуждать возможное сотрудничество в условиях четвертой промышленной революции и эпохи цифровых технологий.

Игорь Ищенко, генеральный директор особой экономической зоны "Технополис Москва", дал интервью телеканалу Москва 24. Предприниматель рассказал о первых достижениях и итогах, которые были достигнуты в результате объединения технологических зон столицы.
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