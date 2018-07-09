О пользе технополисов на выставке Иннопром

С 9 по 12 июля в Екатеринбурге проходит "Иннопром", международная промышленная выставка, на которой обмениваются опытом и демонстрируют достижения крупнейшие мировые компании. В первый день "Иннопром" посетит премьер-министра РФ Дмитрий Медведев и представители московского правительства. Ожидаются делегации из 95 стран. В выставке примут участие 600 компаний-экспонентов. В первый же день на выставке пройдут дискуссии и встречи с участием спикеров из Южной Кореи, Японии, Франции, Германии и Алжира. Иностранные и отечественные предприниматели и промышленники будут обсуждать возможное сотрудничество в условиях четвертой промышленной революции и эпохи цифровых технологий.

Игорь Ищенко, генеральный директор особой экономической зоны "Технополис Москва", дал интервью телеканалу Москва 24. Предприниматель рассказал о первых достижениях и итогах, которые были достигнуты в результате объединения технологических зон столицы.