"Робостанция" на ВДНХ отметила свой 11-й день рождения

Первая в России интерактивная выставка роботов "Робостанция" с размахом отметила свое 11-летие. Гостей ждала насыщенная программа.

В выставочной зоне ведущие российские технологические компании представили свои разработки. В их числе – человекоподобные, сервисные, промышленные и коллаборативные роботы.

На инженерных мастер-классах юные посетители могли своими руками собрать красивый светильник, сконструировать модели молекул и атомов и даже создать объемные композиции с помощью 3D-ручки.

Кроме того, в течение дня на площадке проходили шоу дронов и выступления роботов-танцоров.

На празднике побывала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева и узнала, как роботы меняют жизнь москвичей.