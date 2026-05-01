01 мая, 19:40События
"Робостанция" на ВДНХ отметила свой 11-й день рождения
Первая в России интерактивная выставка роботов "Робостанция" с размахом отметила свое 11-летие. Гостей ждала насыщенная программа.
В выставочной зоне ведущие российские технологические компании представили свои разработки. В их числе – человекоподобные, сервисные, промышленные и коллаборативные роботы.
На инженерных мастер-классах юные посетители могли своими руками собрать красивый светильник, сконструировать модели молекул и атомов и даже создать объемные композиции с помощью 3D-ручки.
Кроме того, в течение дня на площадке проходили шоу дронов и выступления роботов-танцоров.
На празднике побывала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева и узнала, как роботы меняют жизнь москвичей.