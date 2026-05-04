Воры начали глушить Wi-Fi перед кражами домов

Воры начали глушить Wi-Fi перед кражами в загородных домах и коттеджных поселках. Злоумышленники блокируют передачу сигнала, из за чего камеры и сигнализация перестают работать через интернет.

В результате система "умный дом" не может отправить уведомление владельцу или на пульт охраны. По данным экспертов, глушение Wi-Fi может длиться от нескольких минут до получаса. Этого времени преступникам хватает, чтобы проникнуть в дом и вынести ценности.

