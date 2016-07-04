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04 июля 2016, 18:00

Культура

Новеллы грустного клоуна в спектакле студентов ГИТИС

Новеллы грустного клоуна в спектакле студентов ГИТИС

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В Библиотеке имени Достоевского показали спектакль по мотивам новелл клоуна-мима и писателя Леонида Енгибарова. Роли исполнили студенты ГИТИС, которые занимаются в мастерской народных артистов России Михаила Левитина и Михаила Филиппова. Режиссер-постановщик – Алевтина Пузырникова. Актеры – Екатерина Виноградова и Мария Глянц.

Леонид Енгибаров известен советским зрителям амплуа грустного клоуна, укрывавшегося от дождя под дырявым зонтиком. Спектакли с участием мима проходили как в городах СССР, так и за границей. Также артист сыграл клоуна Леню в фильме "Путь на арену" и исполнил немого пастуха в фильме Сергея Параджанова "Тени забытых предков". Мало кто знает, что Леонид писал умные, жизнелюбивые и добрые новеллы.

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