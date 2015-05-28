Курс доллара на Московской бирже вырос на 1 рубль 27 копеек

Курс доллара на Московской бирже в четверг, 28 мая, вырос по отношению к рублю на 1 рубль 27 копеек и достиг отметки в 52 рубля 29 копеек.

Тем временем, есть хорошая новость для тех, кто активнее других следит за курсами. Речь идет о валютных ипотечниках. По решению подмосковного суда, банк ВТБ-24 теперь должен пересчитать сумму платежа по курсу на момент заключения договора с одним из заемщиков - по курсу 24 рубля за доллар. Ситуацию прокомментировал экономический обозреватель телеканала "Москва 24" Константин Цыганков.