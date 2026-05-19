Суд признал вдову Вячеслава Добрынина потерпевшей по делу гендиректора "Джем"

Вдова композитора Вячеслава Добрынина получила статус потерпевшей в рамках уголовного дела в отношении гендиректора музыкального издательства "Джем" Андрея Черкасова.

Помимо Добрыниной, потерпевшими по делу признаны основатели группы "Руки вверх!" Сергей Жуков и Алексей Потехин, а также "Первое музыкальное издательство".

Число пострадавших по делу о мошенничестве с правами на произведения известных артистов, по данным участников процесса, продолжает расти. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.