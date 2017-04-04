Обвиняемая в гибели детей на Сямозере получила три года колонии

Фельдшера районной больницы в Карелии признали виновной в гибели детей на Сямозере. Суд приговорил ее к трем годам колонии. Наказание отсрочили до того момента, когда ребенку подсудимой исполнится 14 лет, передает телеканал "Москва 24".

По данным следствия, Ирина Щербакова в день трагедии приняла за шутку звонок одного из тонувших детей и не отреагировала на него. Из-за того, что спасательная операция не началась вовремя, погибли 14 детей.

18 июня 2016 года сотрудники лагеря вывели детей в поход на лодках по Сямозеру, несмотря на штормовое предупреждение. Одну из лодок перевернуло волнами на подходе к острову. Выбраться из воды смогли не все дети, в том числе Всеволод Заслонов, который пытался дозвониться по телефону 112.