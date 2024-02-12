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12 февраля, 15:00

Спорт

Софья Очигава рассказала о профессиональной карьере боксера

Софья Очигава рассказала о профессиональной карьере боксера

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Спортсменка Софья Очигава рассказала о своей профессиональной карьере боксера. К 21 году она стала пятикратной чемпионкой России, выиграла два чемпионата мира и три чемпионата Европы.

Теперь Софья Очигава является тренером московской спортшколы олимпийского резерва "Юг". Подробнее о том, каким был путь к олимпийской медали в 2012 году и как она тренирует своих учеников на данный момент, – в эфире телеканала Москва 24.

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