Софья Очигава рассказала о профессиональной карьере боксера

Спортсменка Софья Очигава рассказала о своей профессиональной карьере боксера. К 21 году она стала пятикратной чемпионкой России, выиграла два чемпионата мира и три чемпионата Европы.

Теперь Софья Очигава является тренером московской спортшколы олимпийского резерва "Юг". Подробнее о том, каким был путь к олимпийской медали в 2012 году и как она тренирует своих учеников на данный момент, – в эфире телеканала Москва 24.