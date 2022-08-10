В Москве обсудили судьбу горнолыжного комплекса "Снеж.ком". Архитектор-градостроитель Илья Заливухин рассказал, что к этому объекту уже привыкли. По его словам, его можно рассматривать, как точку, где функция может быть сохранена.

В начале этого года владельца этого всесезонного горнолыжного объекта признали банкротом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

