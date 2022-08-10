В столице обсудили судьбу горнолыжного комплекса "Снеж.Ком"

В Москве 10 августа обсуждали судьбу горнолыжного комплекса "Снеж.Ком". Совещание на эту тему провел комитет Госдумы по физической культуре и спорту. Еще в январе этого года спорткомплекс закрыли на реконструкцию.

Если сравнивать его с другими закрытыми горнолыжными комплексами мира, то в Китае и Японии склоны ниже и короче. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.