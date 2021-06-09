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Общество

09 июня, 19:30

Лопырева отправилась в Санкт-Петербург, чтобы поддержать сборную России по футболу

спорт общество видео Полина Соловьева

Чтобы поддержать российскую сборную, в северную столицу отправилась телеведущая и посол FIFA Виктория Лопырева. Для путешествия она выбрала поезд.

"Всем привет. Это Виктория Лопырева. Я нахожусь в поезде и отправляюсь в прекрасный город Санкт-Петербург, где в День нашей страны, 12 июня, сыграет Россия и Бельгия. И я конечно бы хотела поддержать наших ребят прямо с трибун стадиона. Будем болеть за наших", – Лопырева.

Турнир для европейских сборных состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи пройдут в 12 городах. Семь матчей первенства, в том числе три перенесенных из Дублина, примет Санкт-Петербург. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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