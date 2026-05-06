ФК "Спартак" обыграл ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России

Завершился матч за выход в суперфинал Кубка России, в котором встретились московские команды "Спартак" и ЦСКА. Игра прошла на стадионе "Лукойл Арена" при заполненных трибунах.

Счет был открыт уже на 10‑й минуте. Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов забил гол, который стал единственным и победным. Теперь "красно-белые" сыграют в суперфинале с победителем матча между "Краснодаром" и "Динамо", который пройдет 7 мая.

