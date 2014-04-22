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22 апреля 2014, 08:31

Бизнес

Штрафы за несоблюдение требований к рекламе могут вырасти в 20 раз

Штрафы за несоблюдение требований к рекламе могут вырасти в 20 раз

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Штрафы за несоблюдение требований к рекламным конструкциям могут вырасти в 20 раз. Например, за объявление о продаже квартиры, вывешенное на балконе, планируется наказывать на 500 тысяч рублей.

Повышенные штрафы будут налагать после того, как Мосгордума одобрит поправки в городской Кодекс об административных нарушениях. На рассмотрение документ вынесут в конце апреля.

Напомним, новые правила размещения вывесок действуют уже полгода. Самые жесткие требования установлены в центральных районах. Так, например, запрещено крепить рекламу на кровлях и балконах жилых домов, а также выше второго этажа.
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