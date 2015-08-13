Минюст ужесточит наказание за разглашение персональных данных

Банкиров и заемщиков смогут штрафовать за разглашение персональных данных заемщиков. Ужесточить ответственность намерено Министерство юстиции. Ведомство готовит соответствующие поправки в административный кодекс. Речь идет об утечке личных сведений, например, телефонных номеров или адресов места жительства, сообщает телеканал "Москва 24".