Новости последнего часа: дождей на севере Рязанской области не будет около 10 дней

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дождей на севере Рязанской области, где бушуют пожары, не будет около 10 дней. Об этом рассказали синоптики.

Курс евро опустился ниже 59 рублей впервые с 26 июля. Это данные Мосбиржи.

Маршруты автобусов в Хамовниках и возле станции метро "Таганская" изменятся 21 августа из-за полумарафона. Об этом сообщил Дептранс.