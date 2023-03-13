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Элитную квартиру Зеленского в Ялте могут подарить малообеспеченной или многодетной семье

Элитную квартиру Зеленского в Ялте могут подарить малообеспеченной или многодетной семье

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Элитную квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Ялте могут подарить малообеспеченной или многодетной семье. О планах на недвижимость президента страны в Крыму рассказали власти российского региона.

Национализацию объектов украинских чиновников и бизнесменов там начали в ответ на подобные действия Киева. Что забирают в первую очередь, и кто попал в новый список?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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