Элитную квартиру Зеленского в Ялте могут подарить малообеспеченной или многодетной семье

Элитную квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Ялте могут подарить малообеспеченной или многодетной семье. О планах на недвижимость президента страны в Крыму рассказали власти российского региона.

Национализацию объектов украинских чиновников и бизнесменов там начали в ответ на подобные действия Киева. Что забирают в первую очередь, и кто попал в новый список?

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