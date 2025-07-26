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26 июля, 11:30

Происшествия

Новости регионов: бортовые самописцы с разбившегося Ан-24 доставили в Москву

Новости регионов: бортовые самописцы с разбившегося Ан-24 доставили в Москву

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В Москву доставили бортовые самописцы самолета Ан-24, который потерпел крушение в Амурской области. В ближайшее время начнется расшифровка устройств, сообщили в Росавиации. Самолет авиакомпании "Ангара" разбился 24 июля перед посадкой в аэропорту Тынды. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 48 человек, включая экипаж. Никто не выжил. Возбуждено уголовное дело, на месте крушения работают спасатели. В регионе ввели режим ЧС и объявили трехдневный траур.

Между тем в Тамбове автомобиль влетел в толпу пешеходов. Авария произошла в ночь на 26 июля. За рулем авто был 24-летний мужчина. Он проехал пешеходный переход на красный свет, когда люди переходили улицу по зебре. На месте погибла женщина, еще 3 человека госпитализированы, в том числе подросток 12 лет, сообщили в Госавтоинспекции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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