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26 июля, 09:30

Происшествия

Черные ящики с разбившегося Ан-24 доставлены в Москву

Черные ящики с разбившегося Ан-24 доставлены в Москву

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Бортовые самописцы пассажирского самолета Ан-24, потерпевшего катастрофу в Амурской области, доставлены в Москву. В ближайшее время их начнут расшифровывать специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК), сообщает Росавиация.

Ан-24 авиакомпании "Ангара" разбился 24 июля после захода на второй круг для посадки в аэропорту Тынды. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек, включая экипаж. Выжить в авиакатастрофе никому не удалось.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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