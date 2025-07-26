26 июля, 09:30Происшествия
Черные ящики с разбившегося Ан-24 доставлены в Москву
Бортовые самописцы пассажирского самолета Ан-24, потерпевшего катастрофу в Амурской области, доставлены в Москву. В ближайшее время их начнут расшифровывать специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК), сообщает Росавиация.
Ан-24 авиакомпании "Ангара" разбился 24 июля после захода на второй круг для посадки в аэропорту Тынды. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек, включая экипаж. Выжить в авиакатастрофе никому не удалось.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.