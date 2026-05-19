Сотрудники силовых структур прибыли в здание издательского дома "Московский комсомолец" на улице 1905 года. Днем туда ворвались вооруженные люди в масках и камуфляже. На вопросы руководства газеты они не отвечали и вели себя грубо. В редакции пока не понимают, что произошло.

Несмотря на происшествие, редакция работает в обычном режиме. Что с людьми, которых могут удерживать в здании, выясняется. Кроме "Московского комсомольца", помещения там занимают еще несколько редакций и коммерческих структур.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.