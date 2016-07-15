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15 июля 2016, 05:40

Происшествия

Франсуа Олланд назвал атаку в Ницце терактом

Франсуа Олланд назвал атаку в Ницце терактом

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Президент Франции выступил с телеобращением к нации, в котором назвал события в Ницце терактом. По данным Елисейского дворца, 77 человек погибли, среди них много детей, 20 человек находятся в критическом состоянииПод угрозой терактов сейчас находится вся Франция, подчеркнул Франсуа Олланд. Режим чрезвычайного положения в стране, который истекает 26 июля, будет продлен на три месяца. Он был введен после ноябрьских терактов в Париже.
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