Франсуа Олланд назвал атаку в Ницце терактом

Президент Франции выступил с телеобращением к нации, в котором назвал события в Ницце терактом. По данным Елисейского дворца, 77 человек погибли, среди них много детей, 20 человек находятся в критическом состоянииПод угрозой терактов сейчас находится вся Франция, подчеркнул Франсуа Олланд. Режим чрезвычайного положения в стране, который истекает 26 июля, будет продлен на три месяца. Он был введен после ноябрьских терактов в Париже.