Несколько автомобилей столкнулись на Крылатской улице в Москве

07 июня, 20:30
Движение на Крылатской улице затруднено из-за серьезного ДТП. Затор сформировался в направлении центра. Об этом сообщает Дептранс. В районе дома № 15 столкнулись несколько автомобилей. Судя по кадрам, сначала на дороге произошла одна авария, машины встали. И в них влетел еще один автомобиль из потока. В итоге фургон опрокинулся и отлетел. Чудом между машинами уцелел человек, однако еще одного человека сбили, о состоянии пострадавшего пока информации нет.
Первые 15 ресторанов в обновленном российском McDonald’s откроются в эти выходные в столичном регионе. Как сообщили в пресс-службе компании, начнут работу 12 кафе в столице и по одному в Одинцове, Реутове и Химках. Что касается центра города, то рестораны откроются на Большой Бронной улице и Большой Ордынке, на Арбате и Красной Пресне. Также среди адресов Большая Дорогомиловская, Ленинградское и Каширское шоссе, проспект Маршала Жукова, улица Покрышкина, Коломенский проезд, Люблинская и Бутырская улицы.
117 ДТП с электросамокатами зарегистрировано в столице за 2021 год. Один человек погиб, больше 100 получили травмы. Это данные Дептранса. В Мосгордуме прорабатывают вопрос о регулировании таких средств передвижения. В частности, их рассчитывают приравнять к транспорту и установить предельно допустимую скорость. Обращение с просьбой ускорить принятие изменений в ПДД уже направлено в правительство России.
Delivery Club заблокировал курьера, который предположительно сбил журналиста Алену Долецкую в центре Москвы. У женщины сломана рука. Как заявили в компании, сотрудник не сможет выполнять заказы до окончания расследования. Ранее в Сети появилось видео аварии. Это произошло в Кропоткинском переулке. На кадрах видно, как Долецкая и ее помощница дожидаются переключения светофора, выходят на переход и тут же в них врезается мужчина на велосипеде. Курьер с места происшествия скрылся. Помогали пострадавшим очевидцы.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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