05 мая, 22:15
Следователи выясняют обстоятельства гибели фотографа Добромиловой в Москве
Следователи выясняют обстоятельства гибели фотографа и актрисы Ксении Добромиловой. Женщина погибла на Большой Дорогомиловской улице. Ее насмерть сбил мотоциклист, которого она снимала во время выполнения трюка.
Руководитель объединения "МотоМосква" Андрей Иванов назвал Добромилову "настоящим лучиком света" и "мотофотографом", который создал целую культуру владения мотоциклом в городе. По его словам, в союзе до последнего надеялись, что новость о гибели девушки – ошибка.
